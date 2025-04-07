Дело "Катаргейт": Урих переведен под домашний арест

7 апреля полиция выполнила решение суда о переводе под домашний арест Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Урих является одним из главных подозреваемых по делу "Катаргейт".

4 апреля окружной суд в Лоде принял решение, что если не будет новых данных в следствии, Уриха переведут под домашний арест. 7 апреля решение было выполнено.

В соответствии с решением суда, до 21 апреля Урих будет находиться в доме родителей его жены в Иерусалиме.

Ему также запрещено в течение 60 дней запрещено контактировать с подозреваемыми и свидетелями по этому делу. Одним из свидетелей является премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Урих и его близкие подписали залог на сумму 50 тысяч шекелей. На протяжении 180 дней Урих не имеет права выезжать за границу.

4 апреля окружной суд Лода постановил освободить бывшего пресс-секретаря офиса премьер-министра Эли Фельдштейна под домашний арест