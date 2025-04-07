Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 7 апреля, температура понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 15-24 градусов, в Тель-Авиве – 18-22, в Хайфе – 17-21, в Эйлате – 23-29, в Беэр-Шеве – 15-28, в Мицпе-Рамоне – 18-28, на побережье Мертвого моря – 24-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-22, в Ариэле – 15-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-28, на Голанских высотах – 16-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 25 км/ч).

Во вторник – шарав, очень жарко. В среду-четверг – значительное понижение температуры.