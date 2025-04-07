Предварительное расследование инцидента в Таль ас-Султане: в числе погибших шестеро хамасовцев

Глава Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир завершил в понедельник предварительное расследование обстоятельств обстрела, совершенного израильскими силами 23 марта в районе Таль ас-Султан в Рафиахе. Расследование было представлено командующим Южным военным округом генерал-майором Янивом Асором.

Глава Генштаба отдал распоряжение провести более углубленное расследование, и представить его результаты в ближайшие дни. Расследованием будет заниматься следственный отдел Генштаба под руководством генерал-майора резерва Йоава Ар-Эвена, и после его завершения результаты будут представлены главе Генштаба.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивается, что ЦАХАЛ расследует обстоятельства инцидента, произошедшие в зоне боя, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, израильские военнослужащие открыли огонь из-за ощущения возникшей угрозы – с учетом предыдущих боестолкновений в этом районе. Отмечается также, что в числе погибших – шестеро боевиков ХАМАСа.

Все заявления и претензии в связи с инцидентом будут тщательным образом исследованы, после чего будет принято решение о дальнейшем ходе дела.