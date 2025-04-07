Лазими потребовала от юрсоветника распорядиться о начале уголовного расследования против Нетаниягу

Депутат от партии "Демократим" Наама Лазими обратилась к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара и генеральному прокурору Амиту Исману с требованием начать уголовное расследование против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Лазими утверждает, что поводом для расследования должны стать подозрения в намерении использовать Общую службу безопасности (ШАБАК) в политических и личных целях.