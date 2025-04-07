x
07 апреля 2025
|
последняя новость: 22:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 апреля 2025
|
07 апреля 2025
|
последняя новость: 22:26
07 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Лазими потребовала от юрсоветника распорядиться о начале уголовного расследования против Нетаниягу

Биньямин Нетаниягу
ШАБАК
Демократим
время публикации: 07 апреля 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 21:21
Депутат Кнессета Наама Лазими
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат от партии "Демократим" Наама Лазими обратилась к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара и генеральному прокурору Амиту Исману с требованием начать уголовное расследование против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Лазими утверждает, что поводом для расследования должны стать подозрения в намерении использовать Общую службу безопасности (ШАБАК) в политических и личных целях.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2025

Юрсоветник правительства - Нетаниягу: "Главой "еврейского отдела" ШАБАКа займется Ронен Бар"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2025

Офис Нетаниягу: расследование по руководителю "еврейского отдела" займется новый глава ШАБАКа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2025

БАГАЦ обязал Баарав-Миару ответить на обращение организации "Лави"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2025

Ответ правительства БАГАЦу: "Глава ШАБАКа наносит необратимый вред безопасности Израиля"