Лазими потребовала от юрсоветника распорядиться о начале уголовного расследования против Нетаниягу
время публикации: 07 апреля 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 21:21
Депутат от партии "Демократим" Наама Лазими обратилась к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара и генеральному прокурору Амиту Исману с требованием начать уголовное расследование против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Лазими утверждает, что поводом для расследования должны стать подозрения в намерении использовать Общую службу безопасности (ШАБАК) в политических и личных целях.
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