Окружной суд Лода отправил Фельдштейна под домашний арест; Урих пока останется под стражей

Окружной суд Лода постановил освободить бывшего пресс-секретаря офиса премьер-министра Эли Фельдштейна под домашний арест на условиях, ранее установленных мировым судом Петах-Тиквы. Советник премьер-министра Йонатан Урих пока останется под стражей.

Напомним, что в рамках дела "Катаргейт" рассматриваются подозрения, согласно которым некоторые бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги, которые оказывали, якобы, правительству этой страны. Одним из подозреваемых является Эли Фельдштейн. Большую часть времени он не считался формальным сотрудником канцелярии премьер-министра, так как не получил допуска служб безопасности к работе там.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу назвал дело "Катаргейт" "одним большим блефом", а также заявил, что полиция удерживает в заложниках Эли Фельдштейна и Йонатана Уриха с единственной целью – не допустить отставки главы ШАБАКа.