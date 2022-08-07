adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
23 - 31°
Тель-Авив:
28 - 31°
Эйлат:
31 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.335 ₪ 3.410 ₪
Иерусалим:
23 - 31°
Тель-Авив:
28 - 31°
Эйлат:
31 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Антитеррористическая операция "На заре" в Газе: третий день. Хронология

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Антитеррористическая операция
    AP Photo/Fatima Shbair

    В воскресенье, 7 августа, Армия обороны Израиля продолжает антитеррористическую операцию в секторе Газы. Операция получила название "На заре" ("עלות השחר"). Цель операции: ликвидация инфраструктуры "Исламского джихада" в Газе.

    В первый день операции ЦАХАЛ поразил десятки целей в секторе Газы. Был уничтожен Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Газе. Во второй день операции был ликвидирован Халид Мансур – командир южной бригады "Бригад Аль-Кудса" в Газе.

    adv_11 incontent_1

    Минздрав Газы заявляет о десятках убитых и сотнях раненых. В сообщениях из Газы говорится о жертвах среди мирного населения. Среди погибших есть женщины и дети. По данным ЦАХАЛа, большинство убитых и раненых – командиры и боевики "Бригад Аль-Кудса".

    adv_12 m_ar_1

    За первые два дня по израильской территории из сектора были выпущены сотни ракет. "Исламский джихад" обстреливает не только юг, но и центр Израиля. Погибших нет, есть легкораненые и травмированные.

    Введены ограничения на передвижение на юге страны. Средиземноморские пляжи в южной части побережья закрыты в связи с угрозой ракетных обстрелов.

    adv_13 incontent_2

    Египетская делегация прибыла в сектор Газы, чтобы попытаться договориться о деэскалации.

    adv_14 m_ar_2

    Третий день операции "На заре". Хронология

    01:00. Сигналы "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах, в Реим, около границы с сектором Газы.

    adv_15 incontent_3

    02:00. Палестинские источники сообщают о столкновениях около арабской деревни Аната (северо-восточнее Иерусалима) и между Ариэлем и Сальфитом (Самария). По предварительным данным, есть пострадавшие с обеих сторон. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что около 5-й трассы, недалеко от Ариэля, в результате попадания камня был легко ранен израильтянин 64 лет. Пострадавший, получивший травму глаза, доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

    adv_16 m_ar_3

    02:00. Палестинские источники сообщают, что в ходе операции в деревне Анза (между Шхемом и Дженином) израильскими военными был задержан один из лидеров боевиков "Исламского джихада" в Самарии Насер Амур.

    04:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ЦАХАЛ нанес новые удары по целям в секторе Газы. Источники в Газе передают: самолеты израильских ВВС выпустили ракеты по целям между Хан-Юнисом и Рафахом, в южной части сектора Газы.

    adv_17 incontent_4

    adv_18 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    04:17 ЦАХАЛ нанес новые удары по целям в секторе Газы
    02:55 Российская журналистка Дарья Асламова задержана на границе Косово по подозрению в шпионаже
    02:08 Источники: в Самарии задержан один из лидеров боевиков "Исламского джихада"
    02:07 Беспорядки в Иудее и Самарии, легко ранен израильтянин
    01:51 "Цева адом" на границе с Газой
    01:50 Антитеррористическая операция "На заре" в Газе: третий день. Хронология
    00:46 Завершилось заседание военно-политического кабинета
    00:11 Глава оперативного отдела ЦАХАЛа: ликвидирована вся верхушка "Исламского джихада"
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5