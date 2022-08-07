Антитеррористическая операция "На заре" в Газе: третий день. Хронология

В воскресенье, 7 августа, Армия обороны Израиля продолжает антитеррористическую операцию в секторе Газы. Операция получила название "На заре" ("עלות השחר"). Цель операции: ликвидация инфраструктуры "Исламского джихада" в Газе.

В первый день операции ЦАХАЛ поразил десятки целей в секторе Газы. Был уничтожен Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Газе. Во второй день операции был ликвидирован Халид Мансур – командир южной бригады "Бригад Аль-Кудса" в Газе.

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Минздрав Газы заявляет о десятках убитых и сотнях раненых. В сообщениях из Газы говорится о жертвах среди мирного населения. Среди погибших есть женщины и дети. По данным ЦАХАЛа, большинство убитых и раненых – командиры и боевики "Бригад Аль-Кудса".

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За первые два дня по израильской территории из сектора были выпущены сотни ракет. "Исламский джихад" обстреливает не только юг, но и центр Израиля. Погибших нет, есть легкораненые и травмированные.

Введены ограничения на передвижение на юге страны. Средиземноморские пляжи в южной части побережья закрыты в связи с угрозой ракетных обстрелов.

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Египетская делегация прибыла в сектор Газы, чтобы попытаться договориться о деэскалации.

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Третий день операции "На заре". Хронология

01:00. Сигналы "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах, в Реим, около границы с сектором Газы.

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02:00. Палестинские источники сообщают о столкновениях около арабской деревни Аната (северо-восточнее Иерусалима) и между Ариэлем и Сальфитом (Самария). По предварительным данным, есть пострадавшие с обеих сторон. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что около 5-й трассы, недалеко от Ариэля, в результате попадания камня был легко ранен израильтянин 64 лет. Пострадавший, получивший травму глаза, доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

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02:00. Палестинские источники сообщают, что в ходе операции в деревне Анза (между Шхемом и Дженином) израильскими военными был задержан один из лидеров боевиков "Исламского джихада" в Самарии Насер Амур.

04:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ЦАХАЛ нанес новые удары по целям в секторе Газы. Источники в Газе передают: самолеты израильских ВВС выпустили ракеты по целям между Хан-Юнисом и Рафахом, в южной части сектора Газы.