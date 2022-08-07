Прекращение огня в Газе пока не согласовано, идут переговоры

Израильские СМИ сообщают, что в настоящее время продолжаются переговоры об условиях возможного прекращения огня в секторе Газы. Пока решение не принято. В частности, об этом пишет сайт Ynet.

Ранее агентство Reuters и катарский телеканал "Аль-Джазира" заявляли, что в 17:00 ожидается объявление о прекращении огня вечером 7 августа. Reuters сообщал о прекращении огня с 22:00, "Аль-Джазира" – с 20:00.

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Но источники в руководстве Израиля пояснили израильским журналистам, что условия прекращения огня не согласованы. Хотя Reuters и "Аль-Джазира" ранее утверждали обратное.

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По версии "Аль-Джазиры", израильские власти даже якобы согласились "ослабить блокаду" сектора Газы и обеспечить поставки дизельного топлива в сектор.

В любом случае, даже если будет объявлено о прекращении огня, это не означает, что вечером 7 августа антитеррористическая операция "На заре", проводимая в Газе Армией обороны Израиля, завершится. Речь идет о гуманитарном прекращении огня. После перерыва операция может быть продолжена, если не будет достигнуто соглашение о долгосрочном прекращении огня.

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Отметим, что, по всей видимости, после принципиального согласования вопроса о гуманитарном прекращении огня днем 7 августа боевики "Исламского джихада" попытались установить своеобразный рекорд, выпустив в течение десяти минут около 130 ракет, в том числе в сторону Беэр-Шевы и Тель-Авива. Серьезный ущерб при этом причинен не был.

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По оценке военных аналитиков, ЦАХАЛ в течение первых двух дней операции "На заре" ("עלות השחר") в значительной степени решил несколько основных задач: ликвидированы "генералы" боевиков "Исламского джихада" в Газе, атаковано около 200 целей, в их числе мастерские по производству вооружений, склады, пусковые установки, расчеты ракетчиков, минометчиков и др. Продемонстрирована высокая эффективность системы ПРО "Железный купол" (до 97% при отражении ракетных ударов по населенным пунктам). Боевики "Исламского джихада" не смогли нанести серьезный ущерб Израилю, хотя и выпустили по израильской территории около 700 ракет (по оценке ЦАХАЛа, примерно каждая пятая такая ракета падала в секторе Газы).