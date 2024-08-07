Задержаны родственники террориста, совершившего вчера нападение к югу от Иерусалима

В ходе операции в Даэйшэ, на окраине Бейт-Лехема, израильскими военными были задержаны родственники 27-летнего Мухаммада Ризака Гамаша, совершившего 6 августа нападение на пограничницу на КПП "А-Минхарот" к югу от Иерусалима.

Задержаны отец террориста Ризак Гамаш, а также его братья – Уади и Адам.

Утром 6 августа на КПП "А-Минхарот" к югу от Иерусалима было совершено нападение с применением холодного оружия. Нападавший, Мухаммад Гамаш, был застрелен сотрудниками службы безопасности и бойцами пограничной полиции. Очень легкие ранения получила сотрудница пограничной полиции. Ее доставили в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".

Полиция передавала: на КПП для досмотра был остановлен автобус, один из пассажиров напал на девушку-пограничницу сначала с отверткой, а потом попытался порезать ее "японским" ножом. Был открыт огонь на поражение по нападавшему, он застрелен.

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