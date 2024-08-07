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Полиция проводит обыск в МИДе в рамках расследования о незаконной выдаче дипломатических паспортов

время публикации: 07 августа 2024 г., 12:06 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 12:16
Полиция проводит обыск в МИДе в рамках расследования о незаконной выдаче дипломатических паспортов
Yonatan Sindel/Flash90

Сотрудники всеизраильского подразделения по борьбе с мошенничеством при "Лахав"-433 проводят обыск в офисах министерства иностранных дел в Иерусалиме, изымая документы и другие улики в рамках расследования подозрений о незаконной выдаче дипломатических паспортов.

По сообщению пресс-службы полиции, несколько недель назад было начато тайное расследование подозрений, что в министерстве иностранных дел выдавали дипломатические паспорта тем, кто не имел права на такие документы.

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