Полиция проводит обыск в МИДе в рамках расследования о незаконной выдаче дипломатических паспортов
время публикации: 07 августа 2024 г., 12:06 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 12:16
Сотрудники всеизраильского подразделения по борьбе с мошенничеством при "Лахав"-433 проводят обыск в офисах министерства иностранных дел в Иерусалиме, изымая документы и другие улики в рамках расследования подозрений о незаконной выдаче дипломатических паспортов.
По сообщению пресс-службы полиции, несколько недель назад было начато тайное расследование подозрений, что в министерстве иностранных дел выдавали дипломатические паспорта тем, кто не имел права на такие документы.
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