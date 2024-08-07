Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 7 августа: невысокая интенсивность боевых действий

В ночь на 7 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий в секторе Газы невысокая. Удары наносились по целям на севере и в центре сектора.

На севере сектора: израильская артиллерия обстреливала цели в Байт-Лахии; источники в Газе сообщают о трех убитых и нескольких раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Хамада в восточной части города Газа.

В центре сектора: с катеров ВМФ ЦАХАЛа были обстреляны цели к западу от Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 7 августа.

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