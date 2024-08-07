Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 7 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 21-34, в Мицпе-Рамоне – 18-34, на побережье Мертвого моря – 28-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-35, на Голанских высотах – 22-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг-субботу – без существенных изменений.