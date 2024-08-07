ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в ливанских деревнях Ярун и Кила

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что бойцы бригады "Голани" зафиксировали активность боевиков "Хизбаллы" возле одного из строений в деревне Ярун и передали их координаты ВВС. Самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по зданию после того, как в него вошли боевики.

Еще один удар был нанесен по объекту инфраструктуры террора "Хизбаллы" в деревне Кила.