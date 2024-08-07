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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в ливанских деревнях Ярун и Кила

время публикации: 07 августа 2024 г., 00:35 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 00:45
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в ливанских деревнях Ярун и Кила
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что бойцы бригады "Голани" зафиксировали активность боевиков "Хизбаллы" возле одного из строений в деревне Ярун и передали их координаты ВВС. Самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по зданию после того, как в него вошли боевики.

Еще один удар был нанесен по объекту инфраструктуры террора "Хизбаллы" в деревне Кила.

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