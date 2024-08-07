В Бат-Яме ударами ножа тяжело ранен мужчина

В больницу "Вольфсон" в Холоне с тяжелыми ножевыми ранениями доставлен мужчина. Его состояние оценивается медиками как критическое.

Парамедики "Маген Давид Адом" рассказывают, что они нашли мужчину лежащим и истекающим кровью на проезжей части на улице Абба Бердичев в Бат-Яме. По словам свидетелей, мужчина, будучи раненым, пытался самостоятельно перейти дорогу, но потерял сознание и рухнул на проезжую часть.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что раненому около 40 лет. На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не о теракте.