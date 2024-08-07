Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7 августа: в Шхеме и Калькилии, около Туль-Карема

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в Байт-Фурике), в Калькилии, около Туль-Карема (в Бака аш-Шаркии, Иларе), около Рамаллы (в Каландии), в деревне Акабат Джабр (на юге Иерихона).

Происходили столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7 августа.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат и в Кафр-Акабе, на северной окраине Иерусалима.

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