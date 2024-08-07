Арестованы мошенники, обещавшие пожилым людям "найти их потерянные деньги"

Полицейский отдел по борьбе с интернет-мошенничеством в сотрудничестве с Управлением по защите прав потребителей завершили расследование в отношении двух подозреваемых и трех коммерческих компаний, которые в течение длительного времени обманывали пожилых людей, обещая найти для них "потерянные средства". В среду, 7 августа, против них были предъявлены обвинения по семи эпизодам мошенничества.

По данным расследования, двое жителей Ашдода и три страховые и финансовые компании замешаны во множестве случаев мошенничества. В период с декабря 2018 года по февраль 2020 года они систематически и целенаправленно обманывали граждан пожилого возраста, сообщая им ложную информацию.

Обвиняемые звонили пожилым людям по телефону с целью продажи им различных услуг. В частности, они утверждали, что пожилые люди накопили крупные суммы денег на пенсионных счетах и в пенсионных кассах, и предлагали им получить эти деньги в обмен на комиссионные. В обвинительном заключении подчеркивается, что мошенники оказывали давление на своих жертв, часто звонили им и убеждали провести операцию по поиску средств, запугивая их, что иначе их деньги будут присвоены государством или будут переданы их родственникам, которые обратятся за деньгами раньше.

В тот момент, когда пожилые люди хотели привлечь к разговору своих близких или знакомых, подозреваемые обрывали телефонную беседу. Таким образом, они не позволяли своим жертвам получить "второе мнение", лишая их возможности уточнить информацию или получить ее из другого источника. Они оказывали давление на пожилых людей и запугивали их, чтобы те нервничали и проще поддавались на манипуляции.

Чтобы заставить своих жертв заплатить дополнительные деньги, подозреваемые убеждали их в необходимости найти "потерянные средства" их близких – даже не спрашивая согласия этих близких. Они утверждали, что имеют необходимые разрешения на проведение финансовых операций и обладают обширным опытом успешных дел. Они также обещали, что их клиентам не придется платить налог при выводе средств, и единственная их трата – это комиссионные "фирме".

После того, как мошенникам удавалось навязать пожилым людям свои услуги (когда любой человек может найти свои "забытые" пенсионные и страховые программы совершенно бесплатно на специальном сайте министерства финансов), они снова и снова обращались к тем же "клиентам", убеждая их купить ту же услугу для своих детей или родителей. Таким образом, они дополнительно получали с той же жертвы еще тысячи шекелей (в некоторых случаях – десятки тысяч).

Прокуратура центрального округа представила в среду, 7 августа, обвинительное заключение против вышеназванных мошенников в мировой суд Нетании.