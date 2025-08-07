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Израиль

Насилие в Ришон ле-Ционе: тяжело ранены мужчина и женщина в возрасте около 60 лет

время публикации: 07 августа 2025 г., 00:56 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 01:01
Насилие в Ришон ле-Ционе: тяжело ранены мужчина и женщина в возрасте около 60 лет
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 00:10 поступило сообщение об инциденте с применением насилия на улице Иерушалаим в Ришон ле-Ционе.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь двоим пострадавшим, после чего эвакуировали их в больницу "Шамир - Асаф а-Рофэ". Женщина в возрасте 60 лет и мужчина в возрасте 57 лет находились в сознании, оба получили тяжелые травмы, они эвакуированы в тяжелом состоянии.

Полиция ведет расследование.

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