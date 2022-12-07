Министром по делам алии и интеграции станет Офир Софер

7 декабря партия "Ционут Датит" сообщила, что министром алии и интеграции станет Офир Софер, представитель этой партии. Пост министра национальных задач займет Орит Струк.

Глава партии Бецалель Смотрич в первую половину каденции займет пост министра финансов. Во вторую половину каденции он будет министром внутренних дел.

К настоящему моменту неизвестно, кто займет пост министра в министерстве обороны и будет контролировать деятельность гражданской администрации и офиса координатора деятельности правительства на территориях.

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48-летний Офир Софер родился в религиозном мошаве Альма в Верхней Галилее. Служил в десантной бригаде ЦАХАЛа. В 1996 году был тяжело ранен в ходе столкновения с террористами в Шхеме. Получил знак отличия командующего округом. Завершил службу в звании майора.

Имеет первую степень университета Хайфы в области педагогики. Управлял проектами в министерстве национальных инфраструктур. С 2014 по 2018 год был генеральным директором партии "Ихуд Леуми". Перед выборами в Кнессет 25-го созыва занял первое место на праймериз в партии "Ционут Датит". 1 декабря в интервью 103FM отказался отвечать на вопрос о своем отношении к предложению изменить Закон о возвращении. Однако сказал: "Нельзя игнорировать факт прибытия в Израиль массы неевреев".