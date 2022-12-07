adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
10 - 14°
Тель-Авив:
15 - 20°
Эйлат:
16 - 24°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.408 ₪ 3.580 ₪
Иерусалим:
10 - 14°
Тель-Авив:
15 - 20°
Эйлат:
16 - 24°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Министром по делам алии и интеграции станет Офир Софер

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Министром по делам алии и интеграции станет Офир Софер
    Olivier Fitoussi/Flash90

    7 декабря партия "Ционут Датит" сообщила, что министром алии и интеграции станет Офир Софер, представитель этой партии. Пост министра национальных задач займет Орит Струк.

    Глава партии Бецалель Смотрич в первую половину каденции займет пост министра финансов. Во вторую половину каденции он будет министром внутренних дел.

    К настоящему моменту неизвестно, кто займет пост министра в министерстве обороны и будет контролировать деятельность гражданской администрации и офиса координатора деятельности правительства на территориях.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    48-летний Офир Софер родился в религиозном мошаве Альма в Верхней Галилее. Служил в десантной бригаде ЦАХАЛа. В 1996 году был тяжело ранен в ходе столкновения с террористами в Шхеме. Получил знак отличия командующего округом. Завершил службу в звании майора.

    Имеет первую степень университета Хайфы в области педагогики. Управлял проектами в министерстве национальных инфраструктур. С 2014 по 2018 год был генеральным директором партии "Ихуд Леуми". Перед выборами в Кнессет 25-го созыва занял первое место на праймериз в партии "Ционут Датит". 1 декабря в интервью 103FM отказался отвечать на вопрос о своем отношении к предложению изменить Закон о возвращении. Однако сказал: "Нельзя игнорировать факт прибытия в Израиль массы неевреев".

    adv_13 article_dw_desk
    adv_14 article_dw_mobile
    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:21 В Германии арестованы члены неонацистской группировки, готовившей вооруженный переворот
    10:52 Коронавирус в Израиле 7 декабря 2022 года: около 12300 зараженных, более 540 в больницах с диагнозом COVID-19
    10:21 Джо Байден в Фениксе: новые рабочие места, новые конфузы
    10:02 Литва объявила о прекращении вещания российского независимого телеканала "Дождь"
    09:57 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 287-й день войны
    09:24 Распространение ВИЧ-инфекции в мире: в ТОП-5 страны Африки, Индия и Россия
    08:30 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны восемь подозреваемых в терроре
    07:20 Коронавирус в мире 7 декабря 2022 года: за неделю темпы заражаемости и темпы смертности выросли
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5