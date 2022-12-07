"Ликуд" и "Яадут а-Тора" договорились о распределении должностей

Партия "Ликуд" и блок ультрарелигиозных партий "Яадут а-Тора" подписали соглашение о распределении должностей в рамках будущего правительства.

"Яадут а-Тора" получит должность председателя финансовой комиссии Кнессета для Моше Гафни и портфель министра строительства и жилищного хозяйства, включая Земельное управление, для Ицхака Гольдкнопфа.

Также блоку достанутся должности министра по делам Иерусалима, должности заместителей министра в министерстве главы правительства и в министерстве транспорта, должности председателей комиссий по внутренним делам и охране окружающей среды, по вопросам труда и социального обеспечения, по обращениям общественности. Еще одна должность заместителя министра будет согласована позднее.

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Вместе с тем, в "Яадут а-Тора" дали понять, что распределение должностей не означает завершения коалиционных переговоров, и продолжают подчеркивать, что не войдут в правительство без включения в коалиционные соглашения пункта о проведении закона о призыве в том формате, в котором он ранее был отменен Высшим судом справедливости (так называемый "Закон Таля").

На данный момент "Ликуд" согласовал распределение должностей с партиями "Оцма Йегудит", "Ноам", "Ционут Датит", "Яадут а-Тора". До сих пор не достигнуто соглашение с партией ШАС и не распределены должности членам "Ликуда".

Мандат на формирование правительства, полученный лидером "Ликуда" Биньямином Нетаниягу, истекает через пять дней, и он намерен попросить у президента Ицхака Герцога дополнительный период в 14 дней, предусмотренный законом.

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