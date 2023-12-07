"Нужно затапливать туннели в Газе, и взрывать их". Интервью с профессором Йоэлем Раскиным

Несколько дней назад американское издание Wall Street Journal со ссылкой на американский источник написало, что Израиль собрал систему из мощных насосов, которую он сможет использовать для затопления сети туннелей ХАМАСа. Закачка морской воды должна вынудить боевиков покинуть подземные убежища. Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова побеседовала на эту тему со специалистом по геологии и геоморфологии Йоэлем Раскиным, профессором факультета географии Университета Бар-Илана.

adv_12 incontent_1

Раскин много лет занимается изучением ландшафта сектора Газы. В 2000 году он возглавлял в ЦАХАЛе исследовательский отдел южного округа. В 2002 году подготовил доклад о туннелях ХАМАСа для Совета по национальной безопасности. В 2020 году опубликовал свое исследование под названием "Трудности ведения боевых действий в туннелях сектора Газы".

Профессор Раскин, есть ли у сектора Газы геологические особенности, которые благоприятствовали строительству такой большой сети туннелей, которую мы видим сейчас?

adv_13 m_ar_1

Условия для строительства туннелей в Газе можно назвать идеальными. Почву составляют в основном песок и глина, а не твердый известняк и доломит. То есть, копать туннели можно просто с помощью лопаты, даже без применения специальной техники.

adv_14 incontent_2

В 2019 году ЦАХАЛ провел на границе с Ливаном операцию "Северный щит" с целью нейтрализации туннелей "Хизбаллы". Насколько благоприятны условия для строительства туннелей в южном Ливане?

Там как раз больше твердого известняка и доломита, чем мягких пород. Поэтому те самые туннели, которые нашли в 2019 году, были вырыты с помощью специальных перфораторов для карьерных разработок. Они похожи на обычные отбойные молотки, но с конусной насадкой, которая позволяет выдалбливать куски породы размером до 50 на 50 сантиметров. Кроме того, в южном Ливане еще и горная местность, то есть "Хизбалле" пришлось строить многоступенчатые туннели.

adv_15 m_ar_2

Вернемся к туннелям в Газе. Если верить западным публикациям, ЦАХАЛ планирует затопить туннели ХАМАСа. Насколько это реалистично?

adv_16 incontent_3

Это очень правильное решение, тем более учитывая доступность морской воды в Газе. Но это решение должно сочетаться с другими методами уничтожения туннелей. То есть нужно одновременно и затапливать туннели в Газе, и взрывать их.

Эффективность затопления зависит от геологических особенностей туннеля. Если туннель прорыт в песке, затапливать его практически бессмысленно, потому что песок очень быстро впитывает воду. Такие туннели вырыты преимущественно в западной части сектора. Но ближе к границе с Израилем, в восточной части, почва будет впитывать воду медленнее и, даже если туннель не полностью герметичен, вода останется в нем надолго.

adv_17 m_ar_3

Туннели в Газе, как правило, состоят из трех уровней. Разумеется, вода всегда будет идти вниз и затапливать самый нижний уровень, который как раз менее доступен для бомб и взрывчатки. И наоборот, мелкие туннели, которые труднее затопить, уязвимы для бомбардировок.

adv_18 incontent_4

Мы предполагаем, что глубина туннелей в Газе достигает 60 метров. На этой глубине, вероятнее всего, находятся командные пункты ХАМАСа и прячутся самые высокопоставленные командиры. Средний уровень обычно расположен примерно в 20 метрах под землей. На этом уровне находятся жилые помещения боевиков ХАМАСа, медпункты и так далее. На самом верхнем уровне хранятся генераторы, запасы горючего и пусковые установки.

Надо помнить, что в Газе есть как туннели, по которым могут проехать автомобили, а есть и классические, высотой в метра полтора – для людей.

adv_19 m_ar_4

Какие именно цели может преследовать затопление туннелей?

adv_20 incontent_5

Затопление может быть попыткой уничтожить или причинить ущерб туннелю или тому, что в нем находится, или же вынудить боевиков вылезти из туннелей наружу.

Но при этом затапливать практично только те туннели, которые находятся в восточной части сектора?

adv_21 m_ar_5

Да, это будет эффективнее, хотя легче заливать водой те, что ближе к морю. И повторюсь, затопление следует сочетать с бомбардировками или подрывами.

Сколько нужно воды и времени, чтобы затопить туннели в Газе?

Если исходить из того, что это примерно 500 километров туннелей, то для этого нужен миллион кубов воды. Уйдет много времени и оборудования. Это очень сложная задача, но выполнимая. Помните "подземный забор" на границе с Газой, который 7 октября нам не помог? Строительство этого забора тоже было крайне сложной и затратной задачей.

adv_22 m_ar_6

Предпринимались ли ранее Израилем попытки затопить туннели в Газе?

Была одна попытка затопить даже не туннель, а почву, на юге сектора. ЦАХАЛ провел один такой опыт и выяснилось, что затопить почву на глубину 15 метров занимает три недели. Если это сделать, то туннель под местом затопления должен обрушиться. Но на севере такие опыты не проводились, а там другая почва.

Еще была идея провести трубы не от моря, а от Ницаны, из Негева, где вода под землей не пресная и не соленая, а солоноватая. Было предположение, что от этого будет меньше вреда окружающей среде. Но сейчас о вреде окружающей среде задумываться просто глупо.

adv_23 m_ar_7

Почему?

Считается, что затопление может нанести ущерб подземным водам, однако ХАМАС уже нанес им необратимый ущерб. 90% подземных вод Газы непригодны для питья из-за избыточного откачивания, отсутствия работающей системы канализации, проникновения сточных вод и отходов и так далее. В Газе все равно питьевая вода добывалась из опреснительных установок. Кроме того, с годами эта вода все равно попадет обратно в море.

Что касается того, что затопление туннелей приведет к обрушению почвы построек, то город Газа и так почти полностью разрушен, там ничего нельзя отремонтировать и придется все строить заново. Это огромный проект. И само наличие туннелей под городом означает, что почва там нестабильна.

adv_24 m_ar_8

Можем ли мы опираться в затоплении туннелей на опыт египтян?

Они сделали это немного иначе. После "Нерушимой скалы" (антитеррористическая операция Израиля в секторе Газы в июле-августе 2014 года – прим.ред.) Египет действительно решил пресечь контрабанду оружия через туннели, ведущие в Газу из Синая. Не из любви к Израилю, конечно, а чтобы закрепить контроль над этой территорией.

Тогда для уничтожения туннелей египтяне построили в районе Рафиаха (Рафаха) на границе с Газой канал длиной в несколько километров и глубиной в 15 метров. Канал проходил параллельно туннелям между Рафиахом и Синаем и, когда в него пустили воду, интересующие египтян части туннеля были затоплены. На самом деле никто не знает точно, к каким результатам это привело, поскольку египтяне об этом не распространяются, но я предполагаю, что результат был неплохим. Кроме того, египтяне предприняли еще один шаг, который должен был предотвратить строительство новых туннелей. Они снесли все постройки в районе Рафиаха на площади в 50 квадратных километров и выселили оттуда всех жителей.

adv_25 m_ar_9

С тех пор, насколько мне известно, вся контрабанда из Египта в Газу осуществляется наземным образом, поэтому ее объемы сильно сократились. Кстати, думаю, что это стало одной из причин нападения 7 октября. То есть, причин было много, но еще одним поводом стало понимание того, что поставки оружия сильно сократились.

Почему Израиль ранее не пытался затопить туннели в Газе?

Если мы говорим про период "Нерушимой скалы", то тогда физически не было такой возможности. Проводить насосы от моря пришлось бы под огнем. Для проведения работ по затоплению туннелей нужно полностью контролировать территорию. Я не исключаю, что одной из причин того, что ЦАХАЛ прежде всего занял береговую линию, именно в желании сделать возможным затопление туннелей.

adv_26 m_ar_10

А вот почему туннели не затопили еще в период с 2002 по 2005 год, после "Защитной стены" и до размежевания, мне совершенно непонятно. В ЦАХАЛе в тот период много об этом говорили, но ничего так и не сделали. Тогда это было возможно и, если бы мы уничтожали туннели в тот момент, то есть шанс, что это остановило бы развитие этой огромной сети туннелей, которую мы видим в Газе теперь. И спасло бы тысячи жизней.