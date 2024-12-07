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Израиль

ЦАХАЛ уточнил данные о пострадавших в результате теракта возле Хеврона

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 декабря 2024 г., 20:08 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 20:08

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в результате автомобильного теракта возле Хеврона, на перекрестке Аль-Фауар, тяжелые травмы получил военнослужащий. Он доставлен в больницу, его близкие проинформированы о происшедшем.

Также легкие ранения получил израильтянин, он обратился за медицинской помощью. Вероятность того, что мужчина пострадал в ходе стрельбы по террористу, проверяется ЦАХАЛом. Террорист, совершивший наезд, скрылся. Ведутся его поиски.

Израиль
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