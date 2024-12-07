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Израиль

Война в Газе в ночь на 7.12.2024: удары по целям на севере и в центре сектора

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 07 декабря 2024 г., 07:02 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 07:05
Война в Газе в ночь на 7.12.2024: удары по целям на севере и в центре сектора
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 7 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью на севере и в центре сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий была невысокой.

На севере сектора: ЦАХАЛ атаковал цели в Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Байт-Лахии.

В центре сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на западе Нусейрата; ЦАХАЛ обстреливал цели на севере и востоке Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 7 декабря.

Израиль
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