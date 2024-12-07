Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 7 декабря, температура понизится, но будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 12-20 градусов, в Тель-Авиве – 16-22, в Хайфе – 15-22, в Эйлате – 16-26, в Беэр-Шеве – 13-24, в Мицпе-Рамоне – 13-22, на побережье Мертвого моря – 18-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-22, в Ариэле – 13-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-23, на Голанских высотах – 14-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В воскресенье-вторник – температура без существенных изменений, переменная облачность.