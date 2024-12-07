Попытка теракта на КПП "Каландия", террорист нейтрализован
время публикации: 07 декабря 2024 г., 10:23 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 10:34
Полиция сообщает, что около 10:00 террорист прибыл на контрольно-пропускной пункт "Каландия" и забросал петардами находишихся там бойцов пограничной полиции (МАГАВ).
В ответ на его действия находившийся на КПП охранник открыл огонь по террористу, нейтрализовав террориста.
Пострадавших среди израильтян нет.
На место прибыли крупные силы полиции и МАГАВ.