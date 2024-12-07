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Израиль

Попытка теракта на КПП "Каландия", террорист нейтрализован

Полиция
Террористы
время публикации: 07 декабря 2024 г., 10:23 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 10:34

Полиция сообщает, что около 10:00 террорист прибыл на контрольно-пропускной пункт "Каландия" и забросал петардами находишихся там бойцов пограничной полиции (МАГАВ).

В ответ на его действия находившийся на КПП охранник открыл огонь по террористу, нейтрализовав террориста.

Пострадавших среди израильтян нет.

На место прибыли крупные силы полиции и МАГАВ.

Израиль
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