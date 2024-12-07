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Израиль

Принято решение об усилении присутствия ЦАХАЛа на Голанских высотах

Голаны
Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 07 декабря 2024 г., 10:13 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 10:15
ЦАХАЛ усиливает свое присутствие на Голанских высотах
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что согласно оценке ситуации, сложившейся в связи с последними событиями в Сирии, командованием было принято решение об усилении присутствия ЦАХАЛа на Голанских высотах.

В сообщении подчеркивается, что принятые меры позволят укрепить оборону на границе с Сирией и подготовиться к любому варианту развития событий в этом районе.

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что в приграничный районе перебрасываются дополнительные подразделения, возводятся фортификационные сооружения.

Израиль
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