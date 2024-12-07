ДТП в районе Нацерета, один из пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 7 декабря на 75-й трассе в районе Нацерета автомобиль на высокой скорости врезался в ограждения. В результате аварии, по данным службы "Маген Давид Адом", был тяжело травмирован мужчина 24 лет.

Пострадавший доставлен в Английскую больницу.

Еще один человек был травмирован легко. Госпитализация не потребовалась.

Обстоятельства этой аварии выясняются.