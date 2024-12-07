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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7.12.2024: операции около Шхема, Рамаллы, Хеврона

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 07 декабря 2024 г., 07:05 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 07:09
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7.12.2024: операции около Шхема, Рамаллы, Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 декабря действовали около Шхема (в Аль-Лубане аш-Шаркии, Байте, Кусре, Байт-Амрине), в Каландии (между Иерусалимом и Рамаллой), около Хеврона (в Ятте).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7 декабря.

Израиль
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