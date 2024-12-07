Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7.12.2024: операции около Шхема, Рамаллы, Хеврона
время публикации: 07 декабря 2024 г., 07:05 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 07:09
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 декабря действовали около Шхема (в Аль-Лубане аш-Шаркии, Байте, Кусре, Байт-Амрине), в Каландии (между Иерусалимом и Рамаллой), около Хеврона (в Ятте).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7 декабря.