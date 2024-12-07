ДТП на 5-й трассе: один погибший, одна пострадавшая в крайне тяжелом состоянии
время публикации: 07 декабря 2024 г., 05:25 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 05:40
В ночь на 7 декабря на 5-й трассе между съездами Кфар а-Ярок и Глилот Мизрах был сбит насмерть сбит пешеход и произошло столкновение двух автомобилей.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины примерно 20 лет.
Женщина примерно 20 лет получила крайне тяжелые травмы, она доставлена в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.
Еще один участник аварии не получил физических травм, но ему потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.