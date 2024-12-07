Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб военнослужащий ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб капитан Аврахам Бен Пинхас, 24 года, из поселка Харша, командир взвода 46-го танкового батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 809 военнослужащих ЦАХАЛа.