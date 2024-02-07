"Зеленый принц", сын одного из лидеров ХАМАСа, посетил "отеф Аза" и дал интервью в Израиле

Мусаб Хасан Юсуф – сын одного из лидеров ХАМАСа шейха Хусана Юсуфа, давно порвавший со своим отцом и осудивший действия террористов 7 октября – посетил Израиль и побывал в "отеф Аза", посетив поселки, разрушенные террористами. В поездке его сопровождал глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи.

Он также дал интервью представителю офиса премьер-министра Израиля по работе с арабскими СМИ Офиру Гендельману, в котором рассказал о своем детстве, о том, как учился в школе UNRWA. По его словам, "в мечетях, в школах, на улице и дома, куда бы вы ни пошли – всюду ненависть к Израилю и еврейскому народу".

Тех, кто написал так называемую "хартию ХАМАСа", Мусаф Юсуф называет "кучкой сумасшедших".

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"Арабскому миру необходимо обратить внимание на опасность, которая таится внутри (палестинского общества). ХАМАС не заботится о людях. Фактически, ХАМАС жертвует жизнями детей и прочих мирных граждан ради достижения дешевых политических целей", – говорит он.

Мусаф Юсуф считает, что настало время отказаться от "идеи джихада".

Сын одного из лидеров ХАМАСа, он был выращен отцом для "джихада". В 1996-м, когда ему было 18 лет, был задержан израильскими спецслужбами. На допросах в ШАБАКе согласился стать осведомителем израильских спецслужб, и в 1997-м был освобожден из тюрьмы. Причем работал не за деньги, а, как утверждает сам, по идеологическим соображениям – стремясь спасти жизни людей. В 2000 году Мусаб Хасан Юсуф стал христианином. В 2007-м был вынужден бежать из Палестинской автономии в Америку – после того, как появились слухи о его работе на израильские спецслужбы. До того времени Мусаб был одним из самых ценных информаторов ШАБАКа, благодаря которому удалось предотвратить множество терактов и нейтрализовать несколько террористических ячеек. В списках ШАБАКа Мусаб числился под условным именем "Зеленый принц". Именно "Зеленый принц" помог израильским спецслужбам подготовить операции по задержанию наиболее опасных лидеров террористов: Маруана Баргути (основателя "Танзим", ФАТХ), Ибрагима Хамида (главаря боевиков ХАМАСа на Западном берегу) и Абдаллу Баргути ("инженера" ХАМАСа, специалиста по изготовлению взрывных устройств). Эти трое лидеров террористов, причастные к организации множества терактов, получили по несколько пожизненных сроков.

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В конце февраля 2010 года в США вышла книга Рона Бракина "Сын ХАМАСа" о судьбе Мусаба Хасана Юсуфа, в которой приводятся слова некого капитана израильских спецслужб, рассказывающего о случае, когда "Зеленый принц" помог обезвредить террориста-смертника в Рамалле. При этом он говорит, что один Мусаб стоил 1000 часов работы экспертов ШАБАКа.

В публикациях израильских СМИ отмечалось, что Мусаб не только помогал израильтянам, но и помешал им ликвидировать его отца шейха Хасана Юсуфа.

Отец от Мусаба отрекся.

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В последние годы Мусаб Хасан Юсуф живет в США. Он неоднократно выступал на мероприятиях ООН и Американо-израильского комитета по общественным делам (AIPAC), критикуя не только террористические организации, но и палестинскую администрацию.