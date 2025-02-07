Злоумышленники разграбили кофейню, открытую в память об Амите Давиде, убитом 7 октября

24-летний Амит Ицхак Давид, из Бейт-Шемеша, был убит террористами 7 октября 2023 года на фестивале “Нова”, сообщает "Исраэль а-Йом". Его родные и друзья в память о нем создали кофейню на колесах: фургон с портретом Амита и его личным девизом "Улыбайтесь, будьте добры".

Предполагалось, что 7 февраля кофейня "Кафе Амит" начнет работать, наливая кофе посетителям и передавая выручку школам-интернатам. Однако за несколько часов до открытия кофейни неизвестные злоумышленники выкрали из нее оборудование, залили товары краской и забрызгали пеной из огнетушителя.

По словам родных и друзей Амита, они подали жалобу в полицию. Также они решили восстановить фургон и, несмотря ни на что, осуществить задуманное.