x
07 февраля 2025
|
последняя новость: 17:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 февраля 2025
|
07 февраля 2025
|
последняя новость: 17:54
07 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Злоумышленники разграбили кофейню, открытую в память об Амите Давиде, убитом 7 октября

время публикации: 07 февраля 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 18:05
Злоумышленники разграбили кофейню, открытую в память Амита Давида, убитого 7 октября
AP Photo/Orlin Wagner

24-летний Амит Ицхак Давид, из Бейт-Шемеша, был убит террористами 7 октября 2023 года на фестивале “Нова”, сообщает "Исраэль а-Йом". Его родные и друзья в память о нем создали кофейню на колесах: фургон с портретом Амита и его личным девизом "Улыбайтесь, будьте добры".

Предполагалось, что 7 февраля кофейня "Кафе Амит" начнет работать, наливая кофе посетителям и передавая выручку школам-интернатам. Однако за несколько часов до открытия кофейни неизвестные злоумышленники выкрали из нее оборудование, залили товары краской и забрызгали пеной из огнетушителя.

По словам родных и друзей Амита, они подали жалобу в полицию. Также они решили восстановить фургон и, несмотря ни на что, осуществить задуманное.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2023

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе