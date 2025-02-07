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Израиль

Израиль все еще не получил от ХАМАСа список заложников, освобождаемых в субботу

Заложники
ХАМАС
время публикации: 07 февраля 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 17:19
Израиль все еще не получил от ХАМАСа список заложников, освобождаемых в субботу
AP Photo/Abed Hajjar

Израиль все еще не получил от ХАМАСа список имен трех заложников, которые должны быть освобождены в рамках пятого этапа "обмена пленными". Незадолго до установленного срока передачи списка (16:00), израильская сторона заявила, что любое невыполнение договоренностей будет расценено как серьезное нарушение.

На этот раз ХАМАС не ограничен в выборе освобождаемых заложников, что усиливает тревогу их семей.

В субботу, 8 февраля, в рамках сделки о прекращении огня в Газе и "обмене пленными" ХАМАС должен освободить еще троих заложников, удерживаемых террористами с 7 октября 2023 года. Ожидается, что их имена будут названы около 16:00 7 февраля.

Это будет пятая группа заложников, которых освободят после того, как 19 января 2025 года вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе. На сегодняшний день в рамках этой сделки в Израиль из Газы были возвращены 18 заложников – 13 израильтян и пять граждан Таиланда.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 февраля 2025

В субботу должны быть освобождены еще трое заложников, удерживаемых террористами в Газе