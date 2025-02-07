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Израиль

ДТП на 458-й трассе, двое пострадавших

Мада
ДТП
время публикации: 07 февраля 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 11:51
ДТП на 458-й трассе, двое пострадавших
Фото пресс-служба "Ихуд Ацала"

Утром 7 февраля на 458-й трассе недалеко от перекрестка Римоним столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Пострадавшие направлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере (на вертолете) и "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме (на машине скорой помощи).

По данным службы "Маген Давид Адом", один пострадавший, мужчина 47 лет, в тяжелом состоянии. Другой, мужчина около 50 лет, в состоянии средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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