ДТП на 458-й трассе, двое пострадавших

Утром 7 февраля на 458-й трассе недалеко от перекрестка Римоним столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Пострадавшие направлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере (на вертолете) и "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме (на машине скорой помощи).

По данным службы "Маген Давид Адом", один пострадавший, мужчина 47 лет, в тяжелом состоянии. Другой, мужчина около 50 лет, в состоянии средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.