x
07 февраля 2025
|
последняя новость: 11:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 февраля 2025
|
07 февраля 2025
|
последняя новость: 11:43
07 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Криминальный беспредел в Араре: автоматные очереди, стрельба и град камней

Криминал в арабском секторе
время публикации: 07 февраля 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 11:42
Криминальный беспредел в Араре: автоматные очереди, стрельба и град камней
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Южного округа арестовали пятерых подозреваемых в причастности к вооруженному конфликту в Араре, в результате которого были ранены пять человек. Во время полицейского рейда в поселке были изъяты М16, пистолет, две модернизированных осколочных гранаты и другие боеприпасыю

Новостная служба 14 канала ИТВ опубликовала видео с места происшествия: среди бела дня две группы мужчин дерутся, забрасывают друг друга камнями и досками, один из них достает пистолет и начинает стрелять по соперникам, раздается также автоматная стрельба.

Получив сообщение о происшествии, полицейские силы при поддержке МАГАВ прибыли на место и начали сбор улик и другие следственные мероприятия. Полиции удалось установить пятерых подозреваемых, которые скрылись с места происшествия и уехали в Беэр-Шеву. В ночь на пятницу все они были арестованы.

По данным расследования, речь идет о криминальном конфликте между двумя группировками одного криминального клана. Все подозреваемые задержаны для допроса, полиция будет просить продлить срок их содержания под стражей.

Напомним, в четверг в результате криминального конфликта в Араре были ранены пять человек. Один из пострадавших, мужчина 43 лет, в тяжелом состоянии, двое получили ранения средней тяжести, остальные ранены легко.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2025

Вооруженное столкновение в Негеве, один из раненых в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 06 февраля 2025

"Ошиблись адресом": в дом репатриантов в Яффо бросили осколочную гранату
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

Криминал в арабском секторе: в больнице умер от ран житель Лода
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2025

Из-за убийств в арабском секторе генинспектор полиции Дани Леви сократил пребывание в США