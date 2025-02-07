Криминальный беспредел в Араре: автоматные очереди, стрельба и град камней

Сотрудники полиции Южного округа арестовали пятерых подозреваемых в причастности к вооруженному конфликту в Араре, в результате которого были ранены пять человек. Во время полицейского рейда в поселке были изъяты М16, пистолет, две модернизированных осколочных гранаты и другие боеприпасыю

Новостная служба 14 канала ИТВ опубликовала видео с места происшествия: среди бела дня две группы мужчин дерутся, забрасывают друг друга камнями и досками, один из них достает пистолет и начинает стрелять по соперникам, раздается также автоматная стрельба.

Получив сообщение о происшествии, полицейские силы при поддержке МАГАВ прибыли на место и начали сбор улик и другие следственные мероприятия. Полиции удалось установить пятерых подозреваемых, которые скрылись с места происшествия и уехали в Беэр-Шеву. В ночь на пятницу все они были арестованы.

По данным расследования, речь идет о криминальном конфликте между двумя группировками одного криминального клана. Все подозреваемые задержаны для допроса, полиция будет просить продлить срок их содержания под стражей.

Напомним, в четверг в результате криминального конфликта в Араре были ранены пять человек. Один из пострадавших, мужчина 43 лет, в тяжелом состоянии, двое получили ранения средней тяжести, остальные ранены легко.