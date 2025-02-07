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Израиль

Штаб семей похищенных приветствовал сообщение об ожидаемом освобождении ХАМАСом троих заложников

Заложники
время публикации: 07 февраля 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 19:29
Штаб семей похищенных приветствовал сообщение об ожидаемом освобождении ХАМАСом троих заложников
Flash90/Miriam Alster

Штаб семей похищенных приветствовал сообщение об ожидаемом освобождении ХАМАСом троих заложников после 491 дня плена.

"У нас есть священный долг и моральное право вернуть всех наших братьев и сестер домой. Мы не сдадимся и не остановимся, – заявили в штабе, – пока все похищенные не вернутся домой в рамках действующего соглашения, пока последний похищенный – живой для воссоединения с семьей, а мертвый для достойного захоронения в своей стране – не окажется дома".

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