Штаб семей похищенных приветствовал сообщение об ожидаемом освобождении ХАМАСом троих заложников после 491 дня плена.

"У нас есть священный долг и моральное право вернуть всех наших братьев и сестер домой. Мы не сдадимся и не остановимся, – заявили в штабе, – пока все похищенные не вернутся домой в рамках действующего соглашения, пока последний похищенный – живой для воссоединения с семьей, а мертвый для достойного захоронения в своей стране – не окажется дома".