План Трампа по Газе послужил поводом для разборок между министром обороны Израиля и главой АМАНа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил начальнику генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Герци А-Леви объявить выговор главе военной разведки (АМАН) генерал-майору Шломи Биндеру в связи с высказываниями по поводу плана президента США Дональда Трампа относительно Газы.

Речь идет о процитированном 13-м телеканалом заявлении Биндера о том, что планы Трампа по переселению жителей Газы могут привести к эскалации насилия в Иудее и Самарии. При этом было сказано, что ситуация будет особо опасной в период месяца Рамадан (в этом году с 28 февраля по 29 марта).

В сообщении 13-го канала отмечалось, что Биндер не высказывался против плана Трампа, но предупреждает о возможных последствиях.

Однако Кац счел это достаточным основанием для выговора, заявив о недопустимости ситуации, при которой "офицеры ЦАХАЛа выступают против плана президента США Трампа по Газе и против директив политического руководства".

"Я приказал ЦАХАЛу подготовиться к продвижению плана добровольного переселения жителей Газы, которые были бы заинтересованы в выезде в различные точки мира. И это именно то, что ЦАХАЛ обязан сделать и будет делать", – заявил Кац.

6 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил командованию ЦАХАЛа разработать план, который позволит жителям сектора Газы, желающим покинуть анклав, сделать это беспрепятственно. По словам Каца, "план будет включать в себя опции выхода через пограничные переходы, а также специальные варианты маршрутов по морю и воздуху". При этом Исраэль Кац выразил поддержку плану президента США Дональда Трампа по переселению жителей Газы в другие страны, отметив, что у них должно быть право на то, чтобы покинуть анклав и эмигрировать.