Министр обороны Израиля поручил ЦАХАЛу разработать план поддержки переселения жителей Газы

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил командованию ЦАХАЛа разработать план, который позволит жителям сектора Газы, желающим покинуть анклав, сделать это беспрепятственно, передает "Галей ЦАХАЛ".

По словам Каца, "план будет включать в себя опции выхода через пограничные переходы, а также специальные варианты маршрутов по морю и воздуху".

При этом Исраэль Кац выразил поддержку плану президента США Дональда Трампа по переселению жителей Газы в другие страны, отметив, что у них должно быть право на то, чтобы покинуть анклав и эмигрировать.

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