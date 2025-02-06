Министр обороны Израиля поручил ЦАХАЛу разработать план поддержки переселения жителей Газы
время публикации: 06 февраля 2025 г., 09:38 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 09:44
Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил командованию ЦАХАЛа разработать план, который позволит жителям сектора Газы, желающим покинуть анклав, сделать это беспрепятственно, передает "Галей ЦАХАЛ".
По словам Каца, "план будет включать в себя опции выхода через пограничные переходы, а также специальные варианты маршрутов по морю и воздуху".
При этом Исраэль Кац выразил поддержку плану президента США Дональда Трампа по переселению жителей Газы в другие страны, отметив, что у них должно быть право на то, чтобы покинуть анклав и эмигрировать.