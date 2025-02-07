Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла прибыл с визитом в Израиль по приглашению начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Герци А-Леви.

В ходе визита Курилла и А-Леви провели встречу с участием высокопоставленных командиров ЦАХАЛа, на которой обсуждались вопросы региональной безопасности, возможные угрозы и пути совместных действий для противодействия им. Особое внимание было уделено укреплению военного сотрудничества между Израилем и США.

Кроме того, стороны обсудили различные сценарии развития событий как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, с целью повышения оперативной готовности к любым возможным ситуациям.