x
07 февраля 2025
|
последняя новость: 17:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 февраля 2025
|
07 февраля 2025
|
последняя новость: 17:54
07 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла прибыл с визитом в Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа
Centcom
время публикации: 07 февраля 2025 г., 16:29 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 16:35
Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла прибыл с визитом в Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла прибыл с визитом в Израиль по приглашению начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Герци А-Леви.

В ходе визита Курилла и А-Леви провели встречу с участием высокопоставленных командиров ЦАХАЛа, на которой обсуждались вопросы региональной безопасности, возможные угрозы и пути совместных действий для противодействия им. Особое внимание было уделено укреплению военного сотрудничества между Израилем и США.

Кроме того, стороны обсудили различные сценарии развития событий как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, с целью повышения оперативной готовности к любым возможным ситуациям.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook