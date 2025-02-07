Палестинским заключенным покажут видеоролик, демонстрирующий масштаб разрушений в секторе Газы

ЦАХАЛ и ШАБАС (Управление тюрем) подготовили видеоролик, демонстрирующий масштаб разрушений в секторе Газы, который будет демонстрироваться палестинским заключенным, освобождаемым в рамках пятого этапа "обмена пленными".

Как сообщает Ynet, ролик будет продемонстрирован на экранах телевизоров, находящихся в камерах заключенных.