Палестинским заключенным покажут видеоролик, демонстрирующий масштаб разрушений в секторе Газы
время публикации: 07 февраля 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 16:28
ЦАХАЛ и ШАБАС (Управление тюрем) подготовили видеоролик, демонстрирующий масштаб разрушений в секторе Газы, который будет демонстрироваться палестинским заключенным, освобождаемым в рамках пятого этапа "обмена пленными".
Как сообщает Ynet, ролик будет продемонстрирован на экранах телевизоров, находящихся в камерах заключенных.