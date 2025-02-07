x
07 февраля 2025
|
последняя новость: 16:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 февраля 2025
|
07 февраля 2025
|
последняя новость: 16:29
07 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Палестинским заключенным покажут видеоролик, демонстрирующий масштаб разрушений в секторе Газы

Газа
ШАБАС
время публикации: 07 февраля 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 16:28
Палестинским заключенным покажут видеоролик, демонстрирующий масштаб разрушений в секторе Газы
Chaim Goldberg/Flash90

ЦАХАЛ и ШАБАС (Управление тюрем) подготовили видеоролик, демонстрирующий масштаб разрушений в секторе Газы, который будет демонстрироваться палестинским заключенным, освобождаемым в рамках пятого этапа "обмена пленными".

Как сообщает Ynet, ролик будет продемонстрирован на экранах телевизоров, находящихся в камерах заключенных.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook