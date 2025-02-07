Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 7 февраля, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. От севера до Негева время от времени будут идти дожди, преимущественно слабые.

В Иерусалиме – 5-9 градусов, в Тель-Авиве – 12-15, в Хайфе – 10-13, в Эйлате – 11-18, в Беэр-Шеве – 8-14, в Мицпе-Рамоне – 6-11, на побережье Мертвого моря – 12-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-16, в Ариэле – 6-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-17, на Голанских высотах – 5-10.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 150-260 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу будет прохладно и облачно. В воскресенье – местами дожди. В понедельник – переменная облачность.