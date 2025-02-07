ЦАХАЛ подтвердил сообщения о нанесении ударов по целям в Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила появившиеся ранее сообщения в арабских источниках о нанесении авиаударов по целям в Ливане.

По заявлению пресс-службы ЦАХАЛа, удары были нанесены по двум военным объектам на территории Ливана, на которых находилось оружие "Хизбаллы", что являлось нарушением условий соглашений о прекращении огня.

"ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз государству Израиль и предотвратит любые попытки восстановления или наращивания боевого потенциала "Хизбаллой"", – говорится в сообщении.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что цели, по которым ЦАХАЛ нанес удары, находились в районе долины аз-Захрани, на юге страны, и в деревне Аль-Хариба в районе Баальбек, на востоке страны. Также сообщалось об авиаударах в районе деревни Хумин аль-Фаука, севернее реки Литани.