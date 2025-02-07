Нападение в Тель-Авиве, тяжело ранен молодой мужчина

Рано утром 7 февраля в Тель-Авиве на улице Бен Авигдор в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина примерно 25 лет.

Раненый был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Есть один молодой мужчина получил ранение средней тяжести, двое были ранены легко.

МАДА сообщала, что двое легкораненых доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне. Но позже было уточнено, что всех раненых доставили в "Ихилов".

Полиция проводит расследование.