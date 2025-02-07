x
07 февраля 2025
|
последняя новость: 07:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 февраля 2025
|
07 февраля 2025
|
последняя новость: 07:17
07 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нападение в Тель-Авиве, тяжело ранен молодой мужчина

Мада
Полиция
Тель-Авив
время публикации: 07 февраля 2025 г., 05:53 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 07:21
Нападение в Тель-Авиве, тяжело ранен молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

Рано утром 7 февраля в Тель-Авиве на улице Бен Авигдор в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина примерно 25 лет.

Раненый был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Есть один молодой мужчина получил ранение средней тяжести, двое были ранены легко.

МАДА сообщала, что двое легкораненых доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне. Но позже было уточнено, что всех раненых доставили в "Ихилов".

Полиция проводит расследование.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook