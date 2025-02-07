Вслед за сотнями черных коршунов: в Негеве погиб от отравления гриф А31

В пятницу утром в районе мошава Хацева был обнаружен мертвым гриф А31. Грифа начали искать после того, как передатчик на его теле подал сигнал о прекращении жизнедеятельности и длительном пребывании без движения. Напомним, что в Израиле грифы находятся под угрозой исчезновения, каждая особь отслеживается.

Инспекторы Управления природы и парков выехали к последней точке, откуда был получен сигнал, и после поисков обнаружили грифа. Он лежал на земле в позе, которая вызывает серьезные подозрения на отравление.

Инспекторы Управления природы и парков забрали тело и образцы почвы с выделениями вокруг клюва. Поиски продолжаются.

Тело грифа было передано для дальнейшего обследования в больницу для диких животных Управления природы и парков и "Сафари", а оттуда - для вскрытия в Ветеринарный институт ветеринарных служб в Бейт-Дагане.

Гриф А31 – самец 2021 года рождения, впервые он был помечен в сентябре 2021 года в Сде-Бокере в рамках проекта "Поршим канаф" – "Расправляя крылья". Это был местный гриф, который никогда не покидал территорию скал в Негеве и района Дана в Иордании. В среду утром он ночевал в районе ручья Акев в долине Цин, а в полдень посещал пункт кормления в горном Негеве.

Ранее на этой неделе в Негеве от отравления пестицидами погибли более 900 черных коршунов и других птиц и животных. По результатам исследований выявили остатки вещества типа "Nemacur", содержащего органофосфаты. Это вещество используется для борьбы с растительноядными нематодами. Опрыскивание полей было произведено около полутора недель назад, после чего пестицид смыло дождем. Результаты оказались катастрофическими.

В связи с экологической катастрофой Управление природы и парков обратилось к фермерам с призывом воздержаться от использования инсектицида "Nemacur" и его аналогов, содержащих органический фосфор. Лужи возле полей необходимо засыпать землей, и о любых необычных событиях просят докладывать на горячую линию Управления природы и парков по телефону *3639.