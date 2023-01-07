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    В Израиле

    Аарон Барак: Нетаниягу был готов в рамках досудебной сделки признать себя виновным в обмане общественного доверия

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    Аарон Барак: Нетаниягу был готов в рамках досудебной сделки признать себя виновным в обмане общественного доверия
    Yonatan Sindel/Flash90

    В субботу, 7 января, в новостных выпусках трех израильских телеканалов (11, 12, 13) вышли интервью с председателем Верховного суда в отставке Аароном Бараком.

    В этих интервью, которые судья дал с целью предостеречь общественность от юридической реформы, объявленной на этой неделе министром юстиции Яривом Левином, Барак в том числе рассказал подробности о переговорах о досудебной сделке главы правительства Биньямина Нетаниягу.

    Аарон Барак, который принимал участие в переговорах и был активным сторонником заключения досудебной сделки, утверждает, что Нетаниягу был готов признаться в рамках сделки в обмане общественного доверия, однако "струсил" и дал задний ход.

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    Представители Нетаниягу опровергли слова Барака и заявили, что глава правительства "никогда не соглашался признаться в обмане общественного доверия".

    Что касается объявленной Левином реформы, то бывший председатель Верховного суда резко раскритиковал инициативы министра юстиции, назвав их "разрушением Третьего Храма" и началом конца демократии. По словам Барака, эти реформы приведут к тому, что правительство сможет нарушать права человека, а Кнессет будет принимать законы, не соответствующие Основным законам, и суд не сможет этому помешать. В интервью Барак сказал, что юридические реформы Левина ведут к тому, что Израиль уподобится Турции и Венгрии.

    Министр юстиции Ярив Левин, отвечая на обвинения Барака, заявил, что предложенные им юридические реформы призваны защитить и укрепить демократию, а не наоборот, и что именно Аарон Барак своим судебным активистом нарушал правила демократии и принцип разделения властей.

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    Левин также прокомментировал предложение главы "Махане Мамлхати" Бени Ганца начать переговоры о реформе юридической системы. Министр юстиции заявил, что не считает нужным вести переговоры в кулуарах, поскольку место для обсуждения законопроектах – законодательная комиссия Кнессета. Левин предложил Ганцу прийти на заседание комиссии и озвучить свои предложения там.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Января 2023
    Ярив Левин представил принципы исторической реформы юридической системы
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