Ярив Левин представил принципы исторической реформы юридической системы

Министр юстиции Ярив Левин выступил на специальной пресс-конференции и представил "первый этап реформы юридической системы", который касается четырех направлений: порядка назначения судей, преодоления вето БАГАЦа, отмены принципа крайней неприемлемости и статуса юридических советников.

Первая тема, которую обозначил Левин: порядок назначения судей. "Больше не будет ситуации, когда судьи выбирают сами себя. Это будет достигнуто путем уравнивания числа представителей судебной и политической системы", – сказал Ярив Левин. По его словам, в комиссии не будет представителей Коллегии адвокатов. Их заменят два депутата Кнессета. Таким образом, в комиссии будут три министра, три депутата и трое судей.

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Вторая тема: возможность судебной системы отменять законы. "Больше не будет ситуации, при которой любой суд любым составом сможет отменять законы", – сказал Ярив Левин. В соответствии с предложением Левина, Верховный суд – и только Верховный суд – сможет отменять законы, принятые Кнессетом. Для этого будет необходимо рассмотрение закона полным составом судейской коллегии Верховного суда (15 судей) и особое большинство. Какое именно большинство необходимо, Левин не упомянул. Кнессет не сможет переголосовать закон, если он отменен единогласно 15 судьями. В противном случае 61 депутат смогут вторично проголосовать за отмененный закон.

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Министр юстиции объявил также о намерении отменить, так называемый принцип "крайней неприемлемости" (עילת הסבירות). Именно на этом принципе основано возражение юридического советника правительства против назначения Арье Дери на пост министра. "Больше не будет ситуации, при которой судья отменяет абсолютно законные решения законно избранной власти на основании того, что ему кажется неприемлемым", – заявил Левин.

Реформа Левина также предусматривает отмену положения, при котором рекомендации юридических советников являются обязательными для исполнения. "Необходимо вернуть ситуацию к основам демократической системы: Кнессет принимает законы, правительство осуществляет принятые решения, советники – советуют, судьи – судят", – добавил министр юстиции.

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Левин пояснил, что целью его реформы является возвращение баланса между звеньями власти и возвращение доверия народа к юридической системе. "Я верю в слова Менахема Бегина: "Есть судьи в Иерусалиме". Но в Иерусалиме есть и Кнессет. Конституционная революция Аарона Барака и все что за ней последовало, подорвали доверие общества к юридической системе, ее авторитет упал до опасной точки", – сказал министр юстиции. Он добавил, что готов к обсуждению реформы со всеми, кто имеет к ней отношение - и в Кнессете, и в юридической системе.

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Глава оппозиции Яир Лапид подверг резкой критике реформу юридической системы, представленную министром юстиции Яривом Левином. "Как банда преступников, правительство положило пистолет на стол за день до того, как Верховный суд будет рассматривать апелляцию против назначения Дери на пост министра. То, что представил Ярив Левин – не реформа. Это письмо с угрозами. Они угрожают разрушить конституционные основы израильского общества. В тот день, когда мы вернемся к власти, все эти изменения будут отменены", - заявил глава оппозиции.

Бывший министр юстиции Гидеон Саар заявил, что речь идет о "публичной казни наследия Менахема Бегина" и "смертном приговоре существующей системе Израиля".