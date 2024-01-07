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    В Израиле

    В Дженине погибла сержант пограничной полиции

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    Шай Гармаи
    Пресс-служба полиции Израиля

    Разрешена к публикации информация, что в ходе операции в Дженине в результате подрыва джипа погибла сержант пограничной полиции Шай Гармаи (19).

    С начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023) в ходе боевых действий погибли 60 сотрудников полиции и пограничной полиции Израиля.

    Похороны Шай Гармаи пройдут на военной части кладбища в Кармиэле 7 января в 15:00. В Кармиэле живут ее родители и трое братьев.

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    Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 7 января, в ходе операции в Дженине в результате подрыва джипа были тяжело ранены четверо бойцов пограничной полиции – двое получили тяжелые ранения, один ранения средней тяжести, еще один был ранен легко, сообщают пресс-службы ЦАХАЛа и МАГАВа. Раненые были доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. Позже врачи констатировали смерть одной из раненых.

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    Вертолет ЦАХАЛа оказал помощь при спасении раненых и обстрелял цели в Дженине. Затем авиация ЦАХАЛа (по всей видимости, БПЛА) атаковала группу боевиков, причастных к подрыву джипа. По данным палестинской стороны, не менее шести боевиков были убиты в районе Шах Даа в Дженине.

    Источники в ПА уточняют, что джип пограничников был подорван в районе Джабриат.

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