Внимание, розыск: пропал 33-летний Эмануэль Штайнбергер из Кфар-Тавора

Полиция просит помощи в розыске 33-летнего Эмануэля Штайнбергера из Кфар-Тавора. В последний раз его видели 1 января в Рамат а-Шароне. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.78, худощавое телосложение, брюнет. Описание одежды и обуви: коричневые брюки, кремовая толстовка с капюшоном, черные туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6524444.