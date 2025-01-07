ЦАХАЛ сообщил о гибели в Газе командира роты бригады "Нахаль"

Разрешено к публикации: 6 января в бою на севере сектора Газы погиб майор Двир Сион Ревах, 28 лет, из Иерусалима, командир роты 932-го батальона бригады "Нахаль".

Ранее сообщалось, что в том же бою погиб капитан Эйтан Исраэль Шикнази, 24 года, из Эли, заместитель командира роты 932-го батальона бригады "Нахаль".

Еще двое бойцов этого батальона были тяжело ранены.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 827 военнослужащих ЦАХАЛа.