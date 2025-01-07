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Война в Газе в ночь на 7.1.2025: удары по целям в секторе, есть убитые и раненые

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 07 января 2025 г., 06:27 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 06:38
Война в Газе в ночь на 7.1.2025: удары по целям в секторе, есть убитые и раненые
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 7 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере, в центре и юге Газы. Поступали сообщения об убитых и раненых в секторе.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в лагере Шати, в городе Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; ЦАХАЛ взрывал здания в северной части сектора; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Сахуэйл в Шати, на западе города Газа, есть убитые и раненые.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в лагере Аль-Бурейдж, есть убитые; ЦАХАЛ обстрелял цели в Аль-Магази, есть раненые; ЦАХАЛ обстреливал цели к северу от Нусейрата.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Аль-Фахари и Хузаа, к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 7 января.

Израиль
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