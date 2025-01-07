Общественная организация требует начать расследование в отношении Май Голан

"Движение за качество власти" обратилось к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре с просьбой начать расследование в отношении министра социального равноправия Май Голан.

Требование последовало на фоне расследования, опубликованного телеканалом "Кешет", согласно которому Голан осуществляла фиктивные назначения людей, не выполняющих какую-либо работу в министерстве. Согласно расследованию, эти фиктивные назначения осуществлялись в обмен на пожертвования общественным организациям, которыми она управляет.

"Из данных расследования можно сделать вывод, что Май Голан злоупотребляла своими полномочиями для продвижения личных политических целей, нанося при этом тяжелейший удар по общественным интересам и доверию между обществом и властью", – говорится в обращении.

Добавим, что сразу после публикации этого расследования представители отдела по расследованию мошенничества ЛАХАВ-433 намерены обратиться к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре с просьбой распорядиться о начале уголовного расследования по изложенным в репортаже данным, сообщает 12 канал ИТВ.