ЦАХАЛ и ШАБАК: ВВС нанесли удары по террористам, участвовавшим в "резне 7 октября"

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАК сообщили, что вечером 7 января ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в районе Хан-Юниса, которые были определены на основе данных военной разведки, ШАБАКа и командования Южного округа.

Целями атаки были несколько террористов, участвовавших в "резне 7 октября".

Военные подчеркивают: перед атакой были приняты меры для минимизации ущерба для гражданского населения.

По данным источников в Газе, в результате ударов ВВС ЦАХАЛа в Хан-Юнисе погибли не менее 18 человек.