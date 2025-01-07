ЦАХАЛ и ШАБАК: ВВС нанесли удары по террористам, участвовавшим в "резне 7 октября"
время публикации: 07 января 2025 г., 23:46 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 23:54
Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАК сообщили, что вечером 7 января ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в районе Хан-Юниса, которые были определены на основе данных военной разведки, ШАБАКа и командования Южного округа.
Целями атаки были несколько террористов, участвовавших в "резне 7 октября".
Военные подчеркивают: перед атакой были приняты меры для минимизации ущерба для гражданского населения.
По данным источников в Газе, в результате ударов ВВС ЦАХАЛа в Хан-Юнисе погибли не менее 18 человек.